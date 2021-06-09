واشنطن تفرض عقوبات على أربعة نيكاراغويين بينهم ابنة الرئيس

هبة بريس ـ وكالات

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على أربعة من مواطني نيكاراغوا بينهم كاميلا أنطونيا أورتيغا موريللو، ابنة الرئيس دانييل أورتيغا.

واشنطن تفرض عقوبات على أربعة نيكاراغويين بينهم ابنة الرئيسخلال أقل من أسبوع.. اعتقال ثالث مرشح للانتخابات الرئاسية في نيكاراغوا

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها أدرجت على القائمة السوداء كلا من ليوناردو أوفيديو رييس راميريز وإدوين رامون كاسترو ريفيرا وخوليو موديستو رودريغيز بالاداريس

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