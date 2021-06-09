البحرية الملكية تحجز طنا من مخدر الشيرا في عرض ساحل القصر الصغير
الصورة من الأرشيف

البحرية الملكية تحجز مخدرات في عرض ساحل القصر الصغير

2021-06-09 / 7:49 مساءً
0
هبة بريس ـ وكالات

علم لدى مصدر عسكري أن وحدة لخفر السواحل تابعة للبحرية الملكية كانت تقوم بدورية بمضيق جبل طارق، تمكنت، صباح اليوم الأربعاء، بتنسيق مع محطات الرادار على الساحل المحاذي، من إحباط عملية لتهريب المخدرات بعرض ساحل القصر الصغير بعد ملاحقة قارب مطاطي سريع.

وأوضح المصدر ذاته، أن العملية مكنت من اعتقال ثلاثة مهربين من جنسية إسبانية وحجز طن من مخدر الشيرا.

وأضاف المصدر، أنه تم تسليم المهربين والمعدات و الشحنة التي تم حجزها إلى مصالح الدرك الملكي بميناء القصر الصغير للقيام بالإجراءات الجاري بها العمل.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مديرية الأمن: تسجيل 50.844 قضية عنف ضد النساء خلال 2020

مديرية الأمن: تسجيل 50.844 قضية عنف ضد النساء خلال…

2021-06-09 / 4:52 مساءً
Photo of خلال 24 ساعة.. تسجيل 386 إصابة و3 وفيات جديدة بكورونا

خلال 24 ساعة.. تسجيل 386 إصابة و3 وفيات جديدة…

2021-06-09 / 4:29 مساءً
Photo of إطلاق منصة رقمية لتتبع التوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات

إطلاق منصة رقمية لتتبع التوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى…

2021-06-09 / 11:56 صباحًا
Photo of وزارة الصحة: تخفيف قيود كورونا بعد عيد الفطر رفع من حالات الإصابة

وزارة الصحة: تخفيف قيود كورونا بعد عيد الفطر رفع…

2021-06-09 / 9:12 صباحًا
Photo of طقس الأربعاء.. أجواء حارة بمعظم مناطق المملكة

طقس الأربعاء.. أجواء حارة بمعظم مناطق المملكة

2021-06-09 / 7:30 صباحًا
Photo of بوخبزة : ”إسبانيا استبعدت من طرف المغرب وأمريكا من مناورات الأسد الإفريقي “

بوخبزة : ”إسبانيا استبعدت من طرف المغرب وأمريكا من…

2021-06-08 / 11:29 مساءً
Photo of تقرير برلماني يؤكد على أهمية الإصلاح الشامل للمنظومة الصحية

تقرير برلماني يؤكد على أهمية الإصلاح الشامل للمنظومة الصحية

2021-06-08 / 10:27 مساءً
Photo of تركيا تشيد بريادة الملك وبدور المغرب كقطب للاستقرار والتنمية

تركيا تشيد بريادة الملك وبدور المغرب كقطب للاستقرار والتنمية

2021-06-08 / 9:24 مساءً
Photo of بنعبدالقادر : ظاهرة الاستيلاء على العقار في تقلص ملحوظ

بنعبدالقادر : ظاهرة الاستيلاء على العقار في تقلص ملحوظ

2021-06-08 / 7:51 مساءً
Photo of الدعوة إلى تبني استراتيجيات للاستهداف الفردي لمحاربة الفقر

الدعوة إلى تبني استراتيجيات للاستهداف الفردي لمحاربة الفقر

2021-06-08 / 7:04 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق