البحرية الملكية تحجز مخدرات في عرض ساحل القصر الصغير

هبة بريس ـ وكالات

علم لدى مصدر عسكري أن وحدة لخفر السواحل تابعة للبحرية الملكية كانت تقوم بدورية بمضيق جبل طارق، تمكنت، صباح اليوم الأربعاء، بتنسيق مع محطات الرادار على الساحل المحاذي، من إحباط عملية لتهريب المخدرات بعرض ساحل القصر الصغير بعد ملاحقة قارب مطاطي سريع.

وأوضح المصدر ذاته، أن العملية مكنت من اعتقال ثلاثة مهربين من جنسية إسبانية وحجز طن من مخدر الشيرا.

وأضاف المصدر، أنه تم تسليم المهربين والمعدات و الشحنة التي تم حجزها إلى مصالح الدرك الملكي بميناء القصر الصغير للقيام بالإجراءات الجاري بها العمل.

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