أحمد شوقي

بعد انتقادهما… أحمد شوقي يعتذر من رجاء و عمر بلمير

2021-06-09 / 4:17 مساءً
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نجلاء مزيان - هبة بريس

عقب حلوله ببرنامج ” بالعربيinsider “، حرص الفنان المغربي أحمد شوقي على تقديم اعتذاره لكل من الفنانين رجاء و عمر بلمير، بعد انتقاده لهما في وقت سابق بسبب قيامها بالمقالب .

و قال شوقي :”عمر ورجاء أنا عندي عزازين والله من دائما، نتمنى أن هاذ القضية ماتكونش فعلا أثارت فيكم وأنا متأكد أنكم انتوما رحيبي الصدر، أنا هضرت عن غير قصد ما قلتشي نتوما بالضبط، مي داك شي كيكون ساعة ساعة شوية تلقائي أكثر من القياس كيقدر يآذي لعيال”.

و أضاف :” فنتوما عندكم مسؤولية لحقاش تشهرتو بزاف تبارك الله وعندكم متتبعين بزاف منهم وليداتي، فكنتمنى يكون داك شي تربوي أكثر لأنو باش نفيدو الجيل ديالنا لي ماجي والمغرب ديالنا يكون واعر خاصنا نفكرو فلي ماجيين ماشي فينا حيت حنا عشنا و شوفنا دابا الدور عليهم”.

و يشار أن تصريح الفنان المغربي أحمد شوقي، أثار ضجة آنذاك، حيث تم تداوله على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي

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