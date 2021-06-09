أكاديمية الرباط سلا: نسبة المترشحين الحاضرين للامتحانات بلغت 38، 93 %

2021-06-09 / 1:29 مساءً
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هبة بريس

أكدت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط-سلا-القنيطرة أن اليوم الأول من الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا (الدورة العادية 2021) والذي هم القطب العلمي والتقني والبكالوريا المهنية، قد مر في ظروف جد عادية.

وقالت الأكاديمية في بلاغ إن هذه الظروف شملت مختلف مراكز الامتحان بالجهة، والبالغ عددها 241 مركزا موزعة على سبع مديريات إقليمية.

وعرف اليوم الأول من الامتحانات حضور 35 ألف و216 مترشحة ومترشحا من بينهم 5057 من الأحرار، أي بنسبة حضور إجمالية بلغت 38، 93 في المائة

وكانت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط-سلا-القنيطرة قد أعلنت أن عدد المسجلين لاجتياز امتحانات السنة الثانية باكالوريا برسم دورة 2021 بالجهة بلغ ما مجموعه 73 ألف و490، بزيادة قدرها 18 في المائة بالمقارنة مع عدد المترشحين بالموسم الماضي.

وتجري اختبارات الدورة العادية لهذا الاستحقاق الوطني من 8 يونيو الجاري إلى 12 منه، موزعة بين امتحانات القطب العلمي والتقني والمهني (8- 10 يونيو) واختبارات قطب الآداب والتعليم الأصيل (11- 12 يونيو).

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