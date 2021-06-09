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طقس الأربعاء.. أجواء حارة بمعظم مناطق المملكة

2021-06-09 / 7:30 صباحًا
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الأربعاء، أن يبقى الطقس حارا بكل من داخل الأقاليم الجنوبية، والسهول الداخلية الوسطى والجنوب الشرقي ،ونسبيا حارا بالسهول الداخلية الشمالية.

كما سيلاحظ تشكل سحب منخفضة وكتل ضبابية بالسواحل الشمالية والوسطى والواجهة المتوسطية.

وستكون السماء غائمة جزئيا فوق مرتفعات الأطلس الكبير ، فيما ستكون الأجواء مستقرة مع سماء صافية الى قليلة السحب بباقي ربوع المملكة.

وستهب الرياح من القطاع الشمالي، معتدلة الى قوية نوعا ما جنوب البلاد وضعيفة الى معتدلة بباقي المناطق .

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 13 و 18 درجة بالمرتفعات، ما بين 19 و 26 درجة بكل من المناطق الشمالية، الشرقية والوسطى للبلاد، والجنوب الشرقي وغرب الأقاليم الجنوبية . وستكون ما بين 25 و 31 درجة شرق الأقاليم الجنوبية.

أما درجات الحرارة العليا، فستتأرجح ما بين 24 و 32 درجة بمرتفعات الأطلس والسواحل، ما بين 33 و 38 درجة بالمنطقة الشرقية، ما بين 36و 42 درجة بهضاب الفوسفاط ووالماس، السهول الداخلية الشمالية والوسطى، والسفوح الجنوبية الشرقية ،وغرب الأقاليم الجنوبية .وستكون ما بين 42 و 46 درجة بالجنوب الشرقي وداخل كل من منطقة سوس والأقاليم الجنوبية. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز ، وقليل الهيجان ما بين طنجة والرباط ، وهائجا بباقي السواحل.

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