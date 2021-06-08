فتاح العلوي: وضعنا مجموعة من التدابير لاستقطاب سياح المغرب والخارج

هبة بريس

أكدت نادية فتاح العلوي، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، أن الحكومة اتخذت مجموعة من التدابير لإنعاش السياحة بعد تأثرها من الجائحة.

وذكرت الوزيرة في معرض أجوبتها على أسئلة البرلمانيين بمجلس المستشارين، يومه الثلاثاء، أن المكتب الوطني لإنعاش السياحة عمل على إبراز جميع المناطق والمؤهلات السياحية بالمعرب وذلك من خلال استراتيجية متكاملة ومتنوعة.

وفي هذا الصدد، تضيف الوزيرة، قام المكتب بإطلاق آلية للتسويق الجديد للمكتب الوطني للسياحة، و اعتماد هندسة جديدة للعلامات تقوم على تقسيم الزبناء إلى ثلاث فئات، ثم إطلاق حملة “نتلاقاو فبلادنا”.

كما عمل المكتب على توحيد الرؤى مع مختلف الفاعلين في القطاع، إضافة إلى تأمين خطوط جوية مباشرة مع الأسواق المصدرة للسياح، الى جانب توقيع شراكات مع مختلف موزعي الأسفار.

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