تأجيل موعد سحب قرعة كأس أمم إفريقيا بالكاميرون

هبة بريس ـ رياضة

اعلنت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، تأجيل عملية سحب قرعة كأس الأمم الإفريقية التي ستقام بالكاميرون العام المقبل.

وذكرت “الكاف” في بيان على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد، أن اللجنة المنظمة للبطولة القارية في الكاميرون وافقت على طلب تأجيل قرعة البطولة الذي تقدمت به الكونفدرالية لأسباب لوجستية تتعلق بجائحة كورونا.

وكان من المقرر إجراء القرعة في 25 يونيو الجاري لكن جرى تأجيلها لموعد سيتم الإعلان عنه لاحقا.

وأشارت “الكاف”، إلى أنها ستواصل العمل مع الشركاء، الحكومة الكاميرونية واللجنة المنظمة، بهدف جعل كأس الأمم الأفريقية بطولة ناجحة واحتفالية رائعة للكرة الأفريقية.ا

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