سيول جارفة تتسبب في خسائر مادية فادحة بالحسيمة

2021-06-05 / 5:59 مساءً
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هبة بريس- الحسيمة

تسببت أمطار قوية، شهدتها مدينة الحسيمة والنواحي ليلة الجمعة وصباح اليوم السبت، في حدوث سيول جارفة أسفرت عن خسائر مادية وصفت بالفادحة.

ووثقت فيديوهات انتشرت بمواقع التواصل الاجتماعي، حجم الخسائر التي أحدثتها السيول الجارفة، حيث أظهرت عددا من السيارات العالقة وسط شوارع المدينة، في خضم تيارات مائية جارفة وقوية، كما توقفت حركة المرور بعدد من الشوارع كالزرقطوني والإسكافيين.

كما تحدثت مصادر محلية عن اختفاء طفل يبلغ من العمر 11 سنة وغرق مركب للصيد بسبب السيول الجارفة الناتجة عن هطول الامطار القوية.

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