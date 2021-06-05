لأمين العام لحزب العدالة والتنمية سعد الدين العثماني
سعدالدين العثماني

البيجيدي يعيش أياما صعبة بجهة سوس

2021-06-05 / 4:46 مساءً
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هبة بريس - الرباط

يعيش حزب العدالة والتنمية أياما صعبة بجهة سوس ماسة، فبعد شغور مقعد في المجلس الجهوي، ترشح أوضمين القيادي الجهوي بحزب الأصالة والمعاصرة ضد احمد بتكرين مرشح العدالة والتنمية، وفاز بأغلبية الأصوات.

كما أدان المجلس الجهوي للحسابات بأكادير ، عمدة المدينة صالح المالوكي المنتمي لحزب العدالة و التنمية و اثنين من نوابه.

و طالب المجلس من المالوكي ارجاع مبلغ 200 الف درهم ، و احد نوابه 20 الف درهم ، و النائب الاخر 3 الاف درهم.

وواجه عمدة أكادير ونوابه الاربعة وموظفين، تهم تقديم تعويضات التنقل وعدم تعليلها، والتقاعس في استخلاص أموال عمومية، والاخلال بمبدأ المنافسة في الصفقات العمومية، والتقاعس في الدفاع عن حقوق الجماعة أمام المحاكم ضد الاغيار.

واستمع قاضي التحقيق بالمجلس الجهوي للحسابات بأكادير, إلى رئيس المجلس الجماعي لأكادير رفقة خمسة من نوابه ينتمون إلى العدالة والتنمية.

وتجري محاكمة الرئيس ونوابه والموظفين, بناء على طلب وزير الداخلية المؤسس على نتائج تقريري الإفتحاص اللذين أعدتهما لجنة المفتشية العامة للإدارة الترابية.

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