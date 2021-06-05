صورة تعبيرية

طقس السبت.. قطرات مطرية متوقعة بعدد من مناطق المملكة

2021-06-05 / 9:07 صباحًا
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم السبت ، أن تكون الأجواء غائمة في بعض أو معظم الأوقات مع نزول قطرات مطرية أو أمطار ضعيفة ومتفرقة، واحتمال بروز رعد متفرق بكل من الواجهة المتوسطية والريف والسايس والأطلس المتوسط وشمال المنطقة الشرقية.

كما يرتقب تشكل كتل ضبابية وسحب منخفضة بالسواحل الشمالية والوسطى خلال الليل والصباح، فيما ستكون السماء قليلة السحب أو صحوة بباقي جهات المملكة.

وستهب بعض الزوابع الرملية بالجنوب الشرقي للمملكة وبجنوب المنطقة الشرقية.

أما الرياح فستكون معتدلة إلى قوية نوعا ما، وستهب من الشمال بجنوب المملكة وبالسواحل الوسطى، ومن الجنوب ضعيفة إلى معتدلة بالجنوب الشرقي وبجنوب المنطقة الشرقية، بينما ستكون شمالية وأحيانا غربية بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 09 و14 درجة بالمرتفعات، وما بين 19 و 23 درجة بأقصى كل من جنوب وجنوب شرق المملكة، وستكون ما بين 14 و 20 درجة بباقي الجهات.

أما درجات الحرارة العليا، فستتأرجح ما بين 20 و 25 درجة بالمرتفعات وبالسواحل، وما بين 25 و 32 درجة بكل من شمال المنطقة الشرقية والسايس والسهول الداخلية وهضاب الفوسفاط ووالماس وسهول تادلة والرحامنة والشياظمة ومنطقة سوس، وستكون ما بين 32 و 38 درجة بكل من جنوب المملكة والجنوب الشرقي.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج شمال المهدية، وهائجا إلى قوي الهيجان جنوب الداخلة، وهائجا بباقي السواحل، وسيصبح محليا هائجا إلى قوي الهيجان زوالا ما بين رأس سيم وسيدي إفني.

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