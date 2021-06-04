ناصر بوريطة يستقبل رئيس البرلمان الليبي

هبة بريس - الرباط

استقبل، وزير الشؤون الخارجية و التعاون الافريقي و المغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، يومه الجمعة 4 يونيو 2021 على الساعة 12h00، عقيلة صالح رئيس البرلمان الليبي، بمقر الوزارة.

وهذا ومن المنتظر أن يستقبل، وزير الشؤون الخارجية و التعاون الافريقي و المغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، على الساعة 14h30 خالد المشري رئيس المجس الأعلى للدولة، بنفس المكان.

وكان رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، ورئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، قد حلا يوم أمس الخميس بالعاصمة الرباط، في زيارتين متفرقتين، منوهين بمجهودات المغرب التي بذلها من أجل خروج ليبيا من الأزمة التي عرفتها، ومؤكدين على الدعم الكبير الذي يبذله المغرب لاستعادة ليبيا استقرارها .

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