“11 كيلو”من المخدرات تطيح بشخص بسطات

محمد منفلوطي_ هبة بريس

علمت هبة بريس من مصادرها، أن عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن سطات، تمكنت من توقيف شخص للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالحيازة والاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية.

وأضافت ذات المصادر، أن التحقيقات والأبحاث التي باشرتها العناصر المذكورة على خلفية حجز 11 كيلوغرام من مخدر الكيف والتبغ المهرب، والتي تم العثور عليها بعدما تم التخلي عنها مكنت من الوصول إلى هوية المشتبه فيه واعتقاله فيما لا زال البحث جاريا عن شخصين آخرين.

هذا وبعد التحقيق معه حول ظروف وملابسات العثور على الكمية المحجوزة، تم الاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة، فيما لا زالت الأبحاث جارية بغرض توقيف باقي المشتبه فيهما بعدما تم تحديد هويتهما.

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