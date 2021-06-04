الرباط.. توقيف سيدة ووالدتها بحوزتهما 1815 قرص مهلوس

هبة بريس - الرباط

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الرباط بناءا على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس الخميس 3 يونيو الجاري، من حجز 1815 قرص مهلوس بحوزة سيدتين يشتبه في ارتباطهما بشبكة إجرامية تنشط في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وحسب مصدر أمني، فقد تم توقيف المشتبه فيهما، وهما سيدة ووالدتها يبلغان من العمر 39 و69 سنة، بالمحطة الطرقية بالرباط مباشرة بعد وصولهما من مدينة طنجة، وهما في حالة تلبس بحيازة 1815 قرص مهلوس(إكستازي وريفوتريل)، و280 غرام من مخدر الشيرا، علاوة على خمس غرامات من مخدر الكوكايين.

وقد تم إيداع المشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، التي تندرج في سياق المجهودات التي تبذلها المصالح الأمنية لمكافحة الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية.

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