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طقس الجمعة.. قطرات مطرية متوقعة بعدد من مناطق المملكة

2021-06-04 / 9:10 صباحًا
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، أن تكون الأجواء غائمة جزئيا، مع نزول أمطار أو زخات مطرية مصحوبة أحيانا برعد محليا بكل من الواجهة المتوسطية، الريف، المنطقة الشرقية، الجنوب الشرقي والأطلس.

كما تتوقع نزول قطرات مطرية أو أمطار ضعيفة ومتفرقة مصحوبة أحيانا برعد بالشمال الغربي ، فيما ستكون الأجواء قليلة السحب الى صافية بباقي المناطق.

وستهب الرياح معتدلة الى قوية نوعا ما، من الشمال بالأقاليم الجنوبية، ومن الجنوب بالجنوب الشرقي ،وضعيفة إلى معتدلة، شمالية الى أحيانا غربية بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 09 و 14 درجة بالمرتفعات، ما بين 20 و 24 درجة بكل من أقصى الجنوب والجنوب الشرقي، وما بين 14 و 20 درجة بباقي المناطق.

أما درجات الحرارة العليا، فستتأرجح ما بين 20 و 25 درجة بالمرتفعات والسواحل، مابين 25 و 32 درجة بمنطقة طنجة، اللوكوس، الريف، السايس، المنطقة الشرقية، هضاب الفوسفاط ووالماس، السهول غرب الأطلس، منطقة سوس، السفوح الجنوبية الشرقية وداخل الأقاليم الجنوبية .وستكون ما بين 32 و 38 درجة بأقصى الجنوب والجنوب-الشرقي.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز ومهدية، وقليل الهيجان إلى هائج جنوب مهدية .

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