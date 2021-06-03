“عبوة ناسفة” في طائرة قادمة من تشاد تستنفر الأمن الفرنسي

2021-06-03 / 6:40 مساءً
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هبة بريس- وكالات

فتحت فرنسا يوم الخميس، تحقيقا في الاشتباه بوجود عبوة ناسفة في طائرة قادمة من تشاد.

ولم يتم العثور على عبوات ناسفة على متن الطائرة التي وصلت من تشاد إلى باريس بعد أن تم عزل السفينة في مطار رواسي – شارل ديغول بسبب الشكوك

وكتب وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين على “تويتر”: “إثر العملية على متن طائرة الخطوط الجوية الفرنسية نجامينا – باريس، لم يتم العثور على عبوة ناسفة”.

وبدأ فحص الخطوط الجوية الفرنسية التي وصلت إلى باريس قادمة من تشاد بسبب خطر حدوث انفجار وتم إجلاء جميع الركاب.

وفي وقت سابق قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين، إن السلطات الفرنسية تحقق في اشتباه بوجود عبوة ناسفة على متن رحلة تابعة للخطوط الجوية الفرنسية بين العاصمة التشادية نجامينا وباريس.

وأضاف في تغريدة على “تويتر”، أن الطائرة هبطت في مطار رواسي في باريس دون أي مشكلات، وتم عزلها.

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