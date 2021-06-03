تورينو الإيطالي يرغب في التعاقد مع سفيان رحيمي

هبة بريس - القسم الرياضي

يرغب نادي تورينو الإيطالي في التعاقد مع الدولي المغربي سفيان رحيمي، مهاجم الرجاء الرياضي خلال مرحلة الانتقالات الصيفية القادمة.

وقالت صحيفة “توتو سبورت” الإيطالية أن مسؤولي تورينو يفكرون في ضم سفيان رحيمي إلى صفوف فريقهم، من أجل تعويض الرحيل المحتمل لأحد مهاجميه زازا وبيلوتي الصيف القادم.

يشار إلى أن سفيان رحيمي ساهم هذا الموسم في 25 هدفا بين صناعة وتسجيل مع الرجاء الرياضي في جميع المسابقات.

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