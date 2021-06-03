وجه لها طعنات بمقص.. إفريقي يقتل مغربية بالشارع العام ببلجيكا

هبة بريس - متابعة

بطريقة بشعة، تعرضت مغربية ببلجيكا لطعنات قاتلة بالشارع العام أمام طفلها الصغير، على يد مواطن افريقي ينحدر من إحدى دول افريقيا جنوب الصحراء.

وحسب وسائل اعلام بلجيكية، فالهالكة مغربية تدعى “مونيا” وبالغة من العمر 36 عامًا وكانت أم لثلاثة أطفال من بروكسل ، قُتلت في أحد شوارع بلدية Evere ببلجيكا

ونقلا عن ذات المصادر، فقد أعلن مكتب المدعي العام، أنه مساء الأحد حوالي الساعة 7.40 مساءً ، كانت السيدة تمشي في الشارع برفقة طفلها في عربة أطفال ، عندما تعرضت للإعتداء عند تقاطع شارع “دي دو ميزون” وشارع “دو سيميير دي بروكسل” في بلدية إيفير.

و تعرضت السيدة للطعن بواسطة أداة حادة “مقص”، في رقبتها نُقلت على إثرها الى المستشفى، إلا انها توفيت هناك متأثرةً بجراحها.

وقال مكتب المدعي العام: “ان طفلها لم يصب بأذى، وتمت رعاية أسرة الضحية من قبل خدمات دعم الضحايا”.

ووفقًا لشهود عيان ، فقد كان المشتبه به “رجل من أصل أفريقي يرتدي ملابس سوداء بالكامل ويخفي وجهه تحت غطاء وقناع” وكان يستخدم “مقصًا” يمشي وراء الضحية قبل أن يوجه ما بين “أربع” إلى “سبع” طعنات ، في القلب والرقبة ولاذ بالفرار.

وبمجرد وصولهم إلى مكان الحادث، قدمت خدمات الطوارئ الإسعافات اللازمة وتدليك لقلب للضحية ، ولكن لسوء الحظ ماتت متأثرة بجراحها.

وذكرت الشرطة، أن المشتبه يدعى “Andy.K آندي.ك “21 عامًا افريقي الأصل، ويقيم في أندرلخت ، ويبدو أنه مريض عقليًا، ومسجلة ضده أكثر من 25 مخالفة”.

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