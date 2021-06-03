نصب على أشخاص وقرصن معطياتهم البنكية.. توقيف شخص ببنليسمان

هبة بريس - بنسليمان

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة ابن سليمان، من توقيف شخص يبلغ من العمر 28 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال والمس بأنظمة المعالجة الإلكترونية للمعطيات البنكية.

وتشير المعطيات الأولية للبحث إلى قيام المشتبه فيه بتوجيه رسائل إلكترونية لضحاياه انطلاقا من حسابات وهمية يقدم من خلالها نفسه على أنه من جنسية عربية، ويوهمهم بالمشاركة في مسابقات للفوز بأجهزة معلوماتية، قبل أن يعمد إلى قرصنة معطياتهم البنكية واستعمالها في اقتناء سلع أو أداء خدمات عبر الأنترنيت.

وقد أسفرت عملية التفتيش المنجزة بمنزل المشتبه فيه عن العثور بحوزته على ثلاثة بطائق بنكية وأربعة هواتف نقالة وحاسوب محمول، وذلك قبل أن تظهر الخبرة التقنية المنجزة عليهم أنه يخزّن في ذاكرتهم معطيات رقمية لبطائق بنكية دولية في اسم الغير.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا توقيف جميع المشاركين والمساهمين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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