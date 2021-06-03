صورة تعبيرية

نصب على أشخاص وقرصن معطياتهم البنكية.. توقيف شخص ببنليسمان

2021-06-03 / 9:17 صباحًا
0
هبة بريس - بنسليمان

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة ابن سليمان، من توقيف شخص يبلغ من العمر 28 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال والمس بأنظمة المعالجة الإلكترونية للمعطيات البنكية.

وتشير المعطيات الأولية للبحث إلى قيام المشتبه فيه بتوجيه رسائل إلكترونية لضحاياه انطلاقا من حسابات وهمية يقدم من خلالها نفسه على أنه من جنسية عربية، ويوهمهم بالمشاركة في مسابقات للفوز بأجهزة معلوماتية، قبل أن يعمد إلى قرصنة معطياتهم البنكية واستعمالها في اقتناء سلع أو أداء خدمات عبر الأنترنيت.

وقد أسفرت عملية التفتيش المنجزة بمنزل المشتبه فيه عن العثور بحوزته على ثلاثة بطائق بنكية وأربعة هواتف نقالة وحاسوب محمول، وذلك قبل أن تظهر الخبرة التقنية المنجزة عليهم أنه يخزّن في ذاكرتهم معطيات رقمية لبطائق بنكية دولية في اسم الغير.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا توقيف جميع المشاركين والمساهمين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of البيضاء.. الأمّ المالية وتوائمها ال9 بصحة جيدة وهذا موعد مغادرتهم

البيضاء.. الأمّ المالية وتوائمها ال9 بصحة جيدة وهذا موعد…

2021-06-03 / 10:26 صباحًا
Photo of طقس الخميس.. قطرات مطرية متوقعة بعدد من مناطق المملكة

طقس الخميس.. قطرات مطرية متوقعة بعدد من مناطق المملكة

2021-06-03 / 7:00 صباحًا
Photo of وهبي :” هشام المهاجري ليس قيادياً… وطرده ربح لنا“ (+فيديو)

وهبي :” هشام المهاجري ليس قيادياً… وطرده ربح لنا“…

2021-06-03 / 12:03 صباحًا
Photo of القضاء الإسباني يفتح مسطرة ضد المدعو إبراهيم غالي بتهمة التزوير واستعماله

القضاء الإسباني يفتح مسطرة ضد المدعو إبراهيم غالي بتهمة…

2021-06-02 / 11:28 مساءً
Photo of في خطوة استفزازية…الجيش الإسباني يُجري مناورات عسكرية قرب الحسيمة

في خطوة استفزازية…الجيش الإسباني يُجري مناورات عسكرية قرب الحسيمة

2021-06-02 / 9:40 مساءً
Photo of منظمة العمل الدولية: أزمة “كورونا” ستضاعف عدد العاطلين عن العمل

منظمة العمل الدولية: أزمة “كورونا” ستضاعف عدد العاطلين عن…

2021-06-02 / 8:53 مساءً
Photo of اعتقال قاتل طبيب “البرانص” خارج طنجة

اعتقال قاتل طبيب “البرانص” خارج طنجة

2021-06-02 / 7:05 مساءً
Photo of ”أزمة العطش“ تضرب إقليم زاكورة وفاعلون يدعون لوقف زراعة البطيخ الأحمر

”أزمة العطش“ تضرب إقليم زاكورة وفاعلون يدعون لوقف زراعة…

2021-06-02 / 7:05 مساءً
Photo of البيجيدي” يدعو “السلطات” لالتزام الحياد في العملية الانتخابية

البيجيدي” يدعو “السلطات” لالتزام الحياد في العملية الانتخابية

2021-06-02 / 6:11 مساءً
Photo of رجة أرضية تتسبب في إخلاء مقر المحكمة الابتدائية بطنجة

رجة أرضية تتسبب في إخلاء مقر المحكمة الابتدائية بطنجة

2021-06-02 / 5:25 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق