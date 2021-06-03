فيروس كورونا في البرازيل
فيروس كورونا في البرازيل

تقرير عالمي: كورونا أغرقت 100 مليون عامل في الفقر

2021-06-03 / 7:30 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

كشفت منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، الأربعاء، عن أن جائحة كوفيد ـ 19، أغرقت 100 مليون عامل إضافي في الفقر، بسبب التراجع الكبير في ساعات العمل وغياب فرص العمل الجيدة.

وحذرت منظمة العمل الدولية، في تقريرها السنوي، من أن الأزمة “ستطول إذ إن العمالة لن تستعيد مستويات ما قبل الجائحة إلا في عام 2023”.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن الدول الغنية تحصل على اللقاح أسرع 30 مرة من الدول الفقيرة.

وتأتي تحذيرات غوتيريش في وقت تواجه فيه منظمة العمل الدولية تغييرا واسعا محتملا، بهدف منع أي جوائح مستقبلية، وذلك في أعقاب استجابة العالم البطيئة لجائحة كوفيد-19.

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