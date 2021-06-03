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طقس الخميس.. قطرات مطرية متوقعة بعدد من مناطق المملكة

2021-06-03 / 7:00 صباحًا
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الخميس، مرور سحب كثيفة مع احتمال نزول قطرات متفرقة بالأقاليم الجنوبية للمملكة والأطلس.

وستتكون سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية محلية بالسواحل الشمالية والوسطى والواجهة المتوسطية، مع أجواء حارة نوعا ما بالجنوب الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية.

وستهب الرياح قوية نوعا ما بالجنوب الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية، مع هبوب زوابع رملية محلية بالجنوب-الشرقي للمملكة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 08 و 21 درجة بالمرتفعات، وما بين 17 و23 درجة بالمنطقة الشرقية والسفوح الجنوبية-الشرقية وغرب الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 23 و 30 درجة بالجنوب الشرقي وأقصى جنوب المملكة، وما بين 12 و 17 درجة بباقي المناطق.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا، ما بين 20 و 25 درجة بالمرتفعات والسواحل، وما بين 30 و 35 درجة بالمنطقة الشرقية، والسهول غرب الأطلس ومنطقة سوس وشرق الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 35 و41 درجة بأقصى كل من الجنوب و الجنوب-الشرقي وما بين 25 و 30 درجة بباقي المناطق.

وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.

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