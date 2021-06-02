بعد تهريبه.. تبون وشنقريحة يزوران بن بطوش في المستشفى

هبة بريس - الرباط

بعد تهريبه ليلا على طريقة “اللصوص” و”المجرمين” في طائرة مستأجرة من أموال الشعب، زار الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، رفقة رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق السعيد شنقريحة، اليوم الأربعاء، زعيم “البوليساريو” المجرم إبراهيم غالي الذي يخضع للعلاج من مضاعفات إصابته بكورونا في مستشفى عين النعجة بالعاصمة الجزائرية.

وحسب ما نقلته وسائل اعلام جزائرية، فقد اطمأن تبون وشتقريحة على الوضع الصحي لبن بطوش، كما شكر السلطات الإسبانية، التي استقبلت المجرم غالي ووفرت له العلاج ضد كورونا بأحد مستشفياتها، مؤكدا أن “العلاج كان صعبا.. وجئتنا معافى ونشكر الإسبان على ما قاموا به من واجب معكم”.

من جهته، أكد غالي أن صحته “في تطور إيجابي”، مضيفا: “سأعود للميدان قريبا”.

وفي هذا الصدد، اعتبر عدد من النشطاء أن زيارة تبون وشنقريحة لن بطوش، تأتي لاستفزاز المغاربة، والتأكيد على أن سيناريو سفر المجرم بهوية مزورة وعلاجه باسبانيا من إنجاز نظام العسكر.

وتساءل النشطاء حول سبب بلع النظام الجزائري لسانه خلال فترة تواجد بن بطوش باسبانيا ومحاكمته، وتعمد رموزه الظهور اليوم بعد تهريبه كتعبير منهم عن انتصارهم المفضوح.

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