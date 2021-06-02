الفنيدق.. توقيف 8 أشخاص وإحباط تهريب 1 طن من مخدر الشيرا

هبة بريس

تمكنت عناصر الشرطة بالمفوضية الجهوية للأمن بمدينة الفنيدق، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، من توقيف ثمانية أشخاص من بينهم سيدة، تتراوح أعمارهم ما بين 31 و50 سنة، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه تم إجهاض هذه العملية بالشريط الساحلي لمدينة الفنيدق، حيث أسفرت عمليات البحث عن حجز 14 رزمة من مخدر الشيرا بشاطئ المدينة، وذلك قبل أن تتمكن عناصر الشرطة القضائية من العثور على 16 رزمة إضافية كانت مخبأة بداخل سيارة خفيفة، والتي بلغ وزنها الإجمالي طنا من المخدرات.

وأضاف المصدر ذاته أن الأبحاث والتحريات المتواصلة في هذه القضية أسفرت عن توقيف سبعة أشخاص يشتبه في تورطهم في عمليات نقل وتهريب المخدرات، كما تم ضبط سيدة يشتبه في تورطها في توفير مسكن لإخفاء المخدرات المحجوزة وإيواء المشتبه في تورطهم في هذا النشاط الإجرامي.

وخلص البلاغ إلى انه تم إخضاع المشتبه فيهم للبحث القضائي الذي تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية بتطوان تحت إشراف النيابة العامة، وذلك لتحديد كافة الامتدادات المحتملة وطنيا ودوليا لهذا النشاط الإجرامي، وكذا توقيف جميع المشاركين والمساهمين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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