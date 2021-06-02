18237 مترشحا يجتازون بإقليم الجديدة امتحانات الباكالوريا

أحمد مصباح – الجديدة

تعلن المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي للجديدة، أن عدد المترشحات والمترشحين لاجتياز امتحانات الباكالوريا برسم الدورة العادية 2021 التي تجرى تحت إشراف الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء سطات، أيام 8 -9-10 يونيو الجاري بلغ 10691 مترشحة ومترشحا، منهم 7691 متمدرسا موزعين على 6494 بالتعليم العمومي، بنسبة 84.44%، و1197 بالتعليم الخصوصي. بنسبة 15.56%، في حين بلغت نسبة المترشحين الرسميين71.94, % والأحرار 3000 مترشحا، بنسبة 28.66%. وبالنسبة لتوزيع المترشحين حسب الأقطاب والشعب، فقد بلغ مترشحو القطب العلمي والتقني 6109، بنسبة 79.43%، فيما بلغ مترشحو القطب الأدبي والأصيل 1582، بنسبة 20.57%، كما بلغ عدد المترشحين في المسالك المهنية 385 مترشحة ومترشح موزعين على 08 مسالك، منهم 211 من المترشحين الأحرار، وبالمسالك الدولية (خيار فرنسية) ، بلغ العدد 1127مترشحة ومترشحا. منهم 66 من المترشحين الأحرار. وفيما يخص ذوي الاحتياجات الخاصة، بلغ عددهم 11 مترشحا، مع تكييف ظروف الإجراء لفائدة 04 منهم.

وخصصت المديرية الإقليمية لامتحانات الباكالوريا هذه السنة 38 مركزا و669 قاعة دراسية و84 إطارا للإشراف مع توفير الأطر التربوية الكافية لتأمين الحراسة.

وبالنظر لخصوصية هذه الدورة، بسبب حالة الطوارئ الصحية نتيجة جائحة كوفيد- 19، وضمانا إجراء الامتحانات في ظروف تضمن سلامة الجميع، خاصة مراعاة التباعد المكاني، فقد تم الرفع من عدد المراكز إلى 37مؤسسة عمومية وقاعتين مغطاة للرياضة ومركز سجني 01.

وبخصوص الامتحان الجهوي الموحد، بلغ عدد المترشحين الرسميين 7546، منهم 6470 بالتعليم العمومي، بنسبة 85.74 %، و 1076 بالتعليم الخصوصي، بنسبة14.26 % فيما بلغ عدد المترشحين الأحرار 3000، وهو نفس العدد المحسوب في الامتحان الوطني، وحسب الأقطاب فقد بلغ عدد المترشحين في القطب العلمي 5222 بنسبة%78.48 وفي القطب الأدبي والأصيل 1624 بنسبة 21.52 %.

وفي المجمل فإن عدد المترشحين للبكالوريا في شقيها الجهوي – الأولى باك – والوطني- الثانية باك – هو 18237، منهم 7691 في الامتحان الوطني، بنسبة 42.42% و في الامتحان الجهوي بلغ العدد 7546 بنسبة 41.38 % والمترشحون الأحرار 3000 مترشح(ة) بنسبة 16.45%.

وتعزيزا للإجراءات التنظيمية المتخذة، فقد تم اعتماد برتوكول التدابير الوقائية المعمول به، وتحديدا تعقيم القاعات وفضاءات الاشتغال والمرافق الإدارية والصحية والتجهيزات واللوازم والأوراق ومختلف الوثائق المتداولة خلال الامتحان، وإلزام الجميع بارتداء الكمامة وتعقيم الأيدي والأرجل واحترام مسافة الأمان. وبخصوص عملية نقل تلاميذ الوسط القروي إلى مراكز الامتحان، فقد تم التنسيق مع الجمعيات الشريكة، بغية توفير الحافلات بالعدد الكافي لنقل المترشحين، في ظروف تحترم التدابير الوقائية وضمان وصولهم 45 دقيقة قبل موعد الإجراء، إضافة الى إيواء التلاميذ الداخليين وتوفير التغذية لهم في ظروف جيدة.

هذا، فإن المديرية الإقليمية، إذ تطلع الرأي العام، على هذه المعطيات والإجراءات، فإنها تهيب بجميع المتدخلين الالتزام بالتدابير الوقائية المعتمدة، كما تتقدم باسمها الخاص وباسم التلاميذ وأسرهم بأسمى عبارات التقدير والامتنان للسيد عامل إقليم الجديدة والسلطات الترابية والأمنية والصحية والجماعات الترابية وجمعيات الآباء وجمعيات النقــل المدرسي و المنابر الإعلامية والشركاء، على المجهودات النوعية والمندمجة المتظافرة، كما تنوه بشكل خاص بالانخراط الكامل للأطر الادارية والتربوية لإنجاح هذا الاستحقاق الوطني الهام.

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