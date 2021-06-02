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طقس الأربعاء.. قطرات مطرية متوقعة بعدد من مناطق المملكة

2021-06-02 / 9:09 صباحًا
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية،بالنسبة لليوم الأربعاء، أن تتشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية محلية فوق السهول الشمالية والوسطى للمحيط الأطلسي.

وستتمركز سحب أخرى غير مستقرة ومرفوقة بقطرات مطرية ورعد محليا، فوق شرق مرتفعات الأطلس، المنطقة الشرقية، السفوح الجنوبية -الشرقية وشرق الأقاليم الجنوبية. وسيبقى الطقس مستقرا مع سماء قليلة السحب إلى صافية بباقي جهات المملكة.

وستهب الرياح معتدلة الى قوية نوعا ما من الشمال بالأقاليم الجنوبية، ومن الجنوب-الغربي بالجنوب-الشرقي للبلاد، وضعيفة إلى معتدلة القوة من الشمال أو من الغرب أحيانا بباقي المناطق . وستهب زوابع رملية محلية بالجنوب-الشرقي للمملكة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 10 و 15 درجة بالمرتفعات، ما بين 20 و 25 درجة بالجنوب -الشرقي وداخل الأقاليم الجنوبية . وستكون ما بين 14 و 20 درجة بباقي الأرجاء .

أما درجات الحرارة العليا، فستتأرجح ما بين 22 و27 درجة بالمرتفعات والسواحل، وما بين 27 و 33 درجة بالمنطقة الشرقية، سهول المحيط الأطلسي، السايس، هضاب الفوسفاط ووالماس، السهول المتواجدة غرب الأطلس، منطقة سوس، السفوح الجنوبية-الشرقية ، وغرب الأقاليم الجنوبية. وستكون ما بين 32 و 38 درجة بأقصى الجنوب والجنوب-الشرقي .

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز ، وقليل الهيجان الى هائج على طول الساحل الأطلسي .

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