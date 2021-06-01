إعادة القاصرين المغاربة … بـرلماني اسباني يشيد بقرار الملك

هبة بريس ـ الرباط

اصدر الملك محمد السادس تعليماته بإعادة جميع القاصرين المغاربة غير المصحوبين بذويهم بدول الاتحاد الأوروبي إلى المغرب.

وأعطى الملك محمد السادس تعليماته إلى وزارتي الداخلية والخارجية من أجل تسوية وضعية القاصرين المغاربة الموجودين في بعض الدول الأوروبية.

وأكد الملك، وفق بلاغ صادر عن وزارتي الخارجية والداخلية، مرارا، بما في ذلك لرؤساء الدول الأجنبية، التزام المملكة المغربية الواضح والحازم بقبول عودة القصر غير المصحوبين الذين تم تحديدهم على النحو الواجب.

قرار الملك الأخير تجاوب معه النائب البرلماني عن الحزب الشعبي الإسباني، خوان فيسنتي بيريز حيث قال في تغريدة على حسابه على “توبتر”، إن “البيان الصحافي الأخير يوضح الحكمة، ويكشف عن بادرة تدل على الإرادة العظيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس”.وأضاف: “أتطلع إلى التفاتة من بيدرو سانشيز”.

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