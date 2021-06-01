البحرية الملكية تحجز أطنان من المخدرات بسواحل الناظور

هبة بريس ـ الرباط

علم لدى مصدر عسكري أن وحدة لخفر السواحل تابعة للبحرية الملكية كانت تقوم بدورية بعرض البحر الأبيض المتوسط، تمكنت، حوالي الساعة الثالثة فجرا اليوم الثلاثاء، من إحباط عملية لتهريب المخدرات قبالة سواحل الناظور.

وأوضح المصدر ذاته، أن وحدة خفر السواحل قامت بملاحقة قارب مطاطي سريع، مما اضطر المهربين إلى التخلي عنه وعلى متنه شحنة تتكون من 152 رزمة من المخدرات تزن في مجملها حوالي 5 أطنان، قبل أن يلوذوا بالفرار على متن قارب سريع آخر.

وأضاف المصدر، أن الشحنة والمعدات التي تم حجزها تم تسليمها إلى مصالح الدرك الملكي بميناء الناظور غرب للقيام بالإجراءات القانونية المعتادة.

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