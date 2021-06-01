تطوان.. توقيف 5 أشخاص وإحباط تهريب 880 كلغ من مخدر الشيرا

هبة بريس - تطوان

تمكنت عناصر مفوضية الشرطة بميناء “مارينا سمير” بمدينة تطوان، خلال الساعات الأولى من صباح يوم الاثنين 31 ماي الجاري، من إحباط عملية للتهريب الدولي لشحنة تزن 880 كيلوغراما من مخدر الشيرا، فضلا عن توقيف خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 23 و45 سنة، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بالشبكة الإجرامية المتورطة في هذه العملية.

وكانت عناصر الأمن الوطني العاملة بالميناء الترفيهي “مارينا سمير” قد تمكنت خلال هذه العملية من حجز 22 رزمة من مخدر الشيرا، كانت معدة للتهريب الدولي عبر المسالك البحرية، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات الميدانية المنجزة في هذه القضية عن توقيف خمسة أشخاص يشتبه في تورطهم في حيازة ومحاولة تهريب هذه الشحنة من المواد المخدرة.

ويجري حاليا إخضاع المشتبه فيهم لبحث قضائي من قبل المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة تطوان، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الامتدادات المحتملة وطنيا ودوليا لهذا النشاط الإجرامي.

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