طقس الثلاثاء.. زخات مطرية متوقعة بعدد من المناطق

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الثلاثاء، أن تتميز الحالة الجوية عامة، بتشكل كتل ضبابية وسحب منخفضة في بعض السواحل والسهول الشمالية والوسطى.

كما تتوقع نزول قطرات وزخات متفرقة ورعدية بالمناطق الشرقية، والسفوح الجنوبية الشرقية والجنوب، فيما سيبقى الطقس مستقرا مع سماء قليلة السحب إلى صافية بباقي جهات المملكة، فضلا عن طقس نسبي حار بأقصى الجنوب والجنوب الشرقي للبلاد.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما من القطاع الشمالي بالأقاليم الجنوبية وغربية بالجنوب الشرقي وضعيفة إلى معتدلة شمالية في باقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 10 و 15 درجة بالمرتفعات وما بين 20 الى 25 درجة بالجنوب الشرقي وداخل الأقاليم الجنوبية وما بين 15 الى 20 درجة في باقي المناطق.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا، ما بين 20 و 25 درجة بمرتفعات والسواحل، ما بين 30 و 35 درجة بالجنوب الشرقي، السهول المحيطية، السهول غرب الأطلس، سوس وغرب الأقاليم الجنوبية وما بين 35 الى 40 درجة ، بأقصى الجنوب والجنوب الشرقي وما بين 25 الى 30 درجة في باقي المناطق.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بالبوغاز وقليل الهيجان الى هائج وسيصبح قليل الهيجان شمال كاب سيم خلال الصباح.

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