مصرع شخصين وإصابة آخر بجروح في انفجار بوحدة صناعية بالمحمدية

هبة بريس ـ المحمدية

لقي عاملان مصرعهما وأصيب آخر، بجروح، في انفجار، وقع مساء اليوم الإثنين، بوحدة صناعية متخصصة في البتروكيماويات بالمحمدية.

وعلم لدى القيادة الجهوية للوقاية المدنية بجهة الدار البيضاء سطات، أن الحادث الذي وقع في حدود الساعة الثالثة بعد زوال اليوم، بخزان خاص بغاز حامض الكلوريدريك بالشركة الوطنية للبتروكيماويات والكهرباء بالمحمدية، (سنيب) ، خلف وفاة عاملين اثنين، وإصابة آخر بجروح خفيفة .

وأضاف المصدر ذاته، أن الضحيتين والعامل المصاب ، كانوا منهمكين في عملية تلحيم قرب موقع الانفجار، مشيرا إلى أنه تم نقل الشخص المصاب إلى مستشفى مولاي عبد الله بالمحمدية لتقلي العلاج.

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