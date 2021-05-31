لجنة المالية بمجلس النواب تصادق على قانون تصفية معاشات المستشارين

هبة بريس ـ الرباط

علم ان لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب قد صادقت مساء اليوم الإثنين، على مقترح القانون المتعلق بتصفية معاشات المستشارين، حيث صوت أغلبية الأعضاء بالموافقة.

وقالت مصادر جيدة الإطلاع ان جلسة التصويت بلجنة المالية عرفت حضور 14 نائبا برلمانيا، 9 من أعضاء اللجنة و5 ومن خارج اللجنة. وصوت لصالح مقترح القانون 5 أعضاء فيما عارضه ثلاثة وامتنع صوت واحد.

وتأتي خطوة إلغاء وتصفية نظام معاشات أعضاء الغرفة الثانية بعد تلك التي قام به مجلس النواب في شهر دجنبر الماضي، حيث صادق على مقترح قانون بشأن إلغاء وتصفية نظام المعاشات المحدث لفائدة أعضاء مجلس النواب، تقدم به رؤساء الفرق والمجموعة النيابية.

يذكر بأن قرار إلغاء وتصفية نظام معاشات أعضاء مجلس المستشارين تم اتخاذه على الرغم من خصوصية الصندوق المدبر لهاته المعاشات، الذي لم يسجل أي عجز على غرار نظام معاشات أعضاء مجلس النواب.

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