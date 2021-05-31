وجدة .. التامك يعطي انطلاقة القافلة الوطنية للصحراء المغربية بالمؤسسات السجنية

2021-05-31 / 3:36 مساءً
0
هبة بريس - وجدة

اعطى محمد صالح التامك المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج صباح اليوم الإثنين 31 ماي الجاري بالسجن المحلي وجدة 02، إنطلاقة القافلة الوطنية للصحراء المغربية بالمؤسسات السجنية، تحت شعار “القضية الوطنية.. انتماء واعتزاز”.

وعرف حفل إعطاء الانطلاقة للقافلة الوطنية حضور كل من والي جهة الشرق، رئيس المجلس العلمي لوجدة، رئيس جامعة محمد الأول وعدد من المسؤولين والفاعلين المدنيين ، حيث تخللها كلمة ترحيبية للمندوب العام، ثم تقديم طاقم القافلة وفقرات فنية من الأغاني الوطنية لنزلاء الأحداث مع القيام بجولة بمرافق السجن المحلي وجدة 2 مع الإطلاع لمختلف الأنشطة الفنية والرياضية والورشات ، وتلاها تنظيم ندوة مستديرة حول ” المواطنة بين الحقوق والواجبات ” بمشاركة اساتذة جامعيين ومتدخلين آخرين.

وتأتي تنظيم هذه القافلة في إطار برامجها المتجددة والرامية لتأهيل النزلاء لإعادة الإدماج داخل المجتمع وتنمية الروح الوطنية بداخلهم، وفي سياق البرامج التأهيلية التي تشرف عليها المندوبية العامة، والتي تهدف بالأساس إلى تسليط الضوء على تشبث المواطنين نزلاء المؤسسات السجنية بالوحدة الترابية لبلادهم، وهو الأمر الذي يحضر باستمرار في كتاباتهم الأدبية وإبداعاتهم الفنية حتى وهم خلف الأسوار، حيث طاقم القافلة سيتكلفون بتأطيرها بمساهمة ممثلين عن مؤسسات وهيئات وجمعيات من المجتمع المدني.

كما سيحتضن السجن المحلي بمدينة الداخلة الحفل الختامي لهذه القافلة يوم 06 نونبر 2021، وهو الحفل الذي سيتزامن مع احتفالات المغاربة بالذكرى الـ46 للمسيرة الخضراء المظفرة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of “واش غادي نبقاو سادين على مغاربة العالم?”.. بروفيسور مغربي يجيب

“واش غادي نبقاو سادين على مغاربة العالم?”.. بروفيسور مغربي…

2021-05-31 / 12:55 مساءً
Photo of انتحل صفة شرطي لابتزاز مواطنين بمستشفى سلا.. الأمن يوقف مبحوثا عنه

انتحل صفة شرطي لابتزاز مواطنين بمستشفى سلا.. الأمن يوقف…

2021-05-31 / 12:22 مساءً
Photo of تازة تسجل أعلى مقاييس التساقطات المطرية خلال 24 ساعة

تازة تسجل أعلى مقاييس التساقطات المطرية خلال 24 ساعة

2021-05-31 / 11:44 صباحًا
Photo of وزارة الصحة: 13,4% من البالغين المغاربة يدخنون

وزارة الصحة: 13,4% من البالغين المغاربة يدخنون

2021-05-31 / 11:31 صباحًا
Photo of “بكالوريا الأحرار”.. توقيف 61 شخصا متورطا في الغش وحجز هواتف وسماعات لاسلكية

“بكالوريا الأحرار”.. توقيف 61 شخصا متورطا في الغش وحجز…

2021-05-31 / 10:51 صباحًا
Photo of البيضاء.. توقيف شخصين حطما عدد من السيارات بالهراويين

البيضاء.. توقيف شخصين حطما عدد من السيارات بالهراويين

2021-05-31 / 9:54 صباحًا
Photo of طقس الاثنين.. قطرات مطرية متوقعة بعدد من المناطق

طقس الاثنين.. قطرات مطرية متوقعة بعدد من المناطق

2021-05-31 / 9:15 صباحًا
Photo of اسبانيا.. ضبط 18 طنا من المخدرات بميناء الجزيرة الخضراء

اسبانيا.. ضبط 18 طنا من المخدرات بميناء الجزيرة الخضراء

2021-05-30 / 11:16 مساءً
Photo of شفشاون.. الدعوة الى استراتيجية شاملة من أجل الحق في الصحة

شفشاون.. الدعوة الى استراتيجية شاملة من أجل الحق في…

2021-05-30 / 10:25 مساءً
Photo of خدمة الربط ب”الواي فاي” مجانا على متن طرامواي الرباط-سلا ابتداء من غد الاثنين

خدمة الربط ب”الواي فاي” مجانا على متن طرامواي الرباط-سلا…

2021-05-30 / 9:22 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق