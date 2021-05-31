وجدة .. التامك يعطي انطلاقة القافلة الوطنية للصحراء المغربية بالمؤسسات السجنية

هبة بريس - وجدة

اعطى محمد صالح التامك المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج صباح اليوم الإثنين 31 ماي الجاري بالسجن المحلي وجدة 02، إنطلاقة القافلة الوطنية للصحراء المغربية بالمؤسسات السجنية، تحت شعار “القضية الوطنية.. انتماء واعتزاز”.

وعرف حفل إعطاء الانطلاقة للقافلة الوطنية حضور كل من والي جهة الشرق، رئيس المجلس العلمي لوجدة، رئيس جامعة محمد الأول وعدد من المسؤولين والفاعلين المدنيين ، حيث تخللها كلمة ترحيبية للمندوب العام، ثم تقديم طاقم القافلة وفقرات فنية من الأغاني الوطنية لنزلاء الأحداث مع القيام بجولة بمرافق السجن المحلي وجدة 2 مع الإطلاع لمختلف الأنشطة الفنية والرياضية والورشات ، وتلاها تنظيم ندوة مستديرة حول ” المواطنة بين الحقوق والواجبات ” بمشاركة اساتذة جامعيين ومتدخلين آخرين.

وتأتي تنظيم هذه القافلة في إطار برامجها المتجددة والرامية لتأهيل النزلاء لإعادة الإدماج داخل المجتمع وتنمية الروح الوطنية بداخلهم، وفي سياق البرامج التأهيلية التي تشرف عليها المندوبية العامة، والتي تهدف بالأساس إلى تسليط الضوء على تشبث المواطنين نزلاء المؤسسات السجنية بالوحدة الترابية لبلادهم، وهو الأمر الذي يحضر باستمرار في كتاباتهم الأدبية وإبداعاتهم الفنية حتى وهم خلف الأسوار، حيث طاقم القافلة سيتكلفون بتأطيرها بمساهمة ممثلين عن مؤسسات وهيئات وجمعيات من المجتمع المدني.

كما سيحتضن السجن المحلي بمدينة الداخلة الحفل الختامي لهذه القافلة يوم 06 نونبر 2021، وهو الحفل الذي سيتزامن مع احتفالات المغاربة بالذكرى الـ46 للمسيرة الخضراء المظفرة.

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