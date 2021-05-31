بمناسبة عيد الأم.. لمجرد يقدم التهاني لوالدته

نجلاء مزيان - هبة بريس

موازاة و عيد الأم، وجه النجم المغربي رسالة لوالدته الفنانة المغربية القديرة نزهة الركراكي، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات.

ونشر المجرد صورة والدته بحسابه الخاص بموقع انستقرام معلقا عليها:”ميمتي الحنينة كل عام و انت حب حياتي الله يحفظك و يطول عمرك و يرزقني رضاك” .

و من جانب آخر، و موازاة مع الفن، استطاع المجرد أن يتصدر عناوين المواقع الإعلامية العربية، بسبب إطلالته الغريبة، التي عرضته لوابل من الإنتقادات من طرف رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0