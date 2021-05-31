بمناسبة عيد الأم.. لمجرد يقدم التهاني لوالدته
نجلاء مزيان - هبة بريس
موازاة و عيد الأم، وجه النجم المغربي رسالة لوالدته الفنانة المغربية القديرة نزهة الركراكي، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات.
ونشر المجرد صورة والدته بحسابه الخاص بموقع انستقرام معلقا عليها:”ميمتي الحنينة كل عام و انت حب حياتي الله يحفظك و يطول عمرك و يرزقني رضاك” .
و من جانب آخر، و موازاة مع الفن، استطاع المجرد أن يتصدر عناوين المواقع الإعلامية العربية، بسبب إطلالته الغريبة، التي عرضته لوابل من الإنتقادات من طرف رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
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