سعد لمجرد ووالدته

بمناسبة عيد الأم.. لمجرد يقدم التهاني لوالدته

2021-05-31 / 11:49 صباحًا
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نجلاء مزيان - هبة بريس

موازاة و عيد الأم، وجه النجم المغربي رسالة لوالدته الفنانة المغربية القديرة نزهة الركراكي، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات.

ونشر المجرد صورة والدته بحسابه الخاص بموقع انستقرام معلقا عليها:”ميمتي الحنينة كل عام و انت حب حياتي الله يحفظك و يطول عمرك و يرزقني رضاك” .

و من جانب آخر، و موازاة مع الفن، استطاع المجرد أن يتصدر عناوين المواقع الإعلامية العربية، بسبب إطلالته الغريبة، التي عرضته لوابل من الإنتقادات من طرف رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

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