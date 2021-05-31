صورة تعبيرية

طقس الاثنين.. قطرات مطرية متوقعة بعدد من المناطق

2021-05-31 / 9:15 صباحًا
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الاثنين، تمركز سحب غير مستقرة مصحوبة بأمطار وبزخات مطرية رعدية فوق مرتفعات الأطلس، والمنطقة الشرقية، والجنوب الشرقي، والسايس والريف، ويمكن أن تصل إلي الواجهة المتوسطية وهضاب ولماس، فضلا عن نزول قطرات مطرية متفرقة وأحيانا رعدية بأقصى الجنوب.

ومن المرتقب أن تكون السماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بباقي المناطق، كما ستكون الأجواء حارة نوعا ما بأقصى الجنوب والجنوب الشرقي.

وستهب الرياح معتدلة إلي قوية نوعا ما جنوبية إلى غربية بالأطلس، والمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي، وضعيفة إلى معتدلة شمالية إلى أحيانا غربية بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 10 و15 درجة بالمرتفعات، وما بين 20 و25 درجة بكل من الجنوب الشرقي وداخل الأقاليم الجنوبية، وما بين 15 و 20 درجة بباقي المناطق الأخرى.

أما درجات الحرارة العليا فستتأرجح ما بين 20 و25 درجة بالمرتفعات وبالسواحل، وما بين 25 و30 درجة بكل من السايس وسهول المحيط الأطلسي والمناطق الوسطى وهضاب الفوسفاط والماس، وما بين 30 و35 درجة بالمنطقة الشرقية، والسايس، والسهول الغربية للأطلس، وسوس والسفوح الجنوبية-الشرقية للبلاد، وغرب الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 35 و40 درجة بكل من أقصى جنوب البلاد والجنوب الشرقي.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بالبوغاز، وهائجا ما بين مهدية وطرفاية وما بين بوجدور والكويرة، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

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