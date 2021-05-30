أزيد من 10 آلاف مترشح يجتازون الباكالوريا في دورتها العادية بجهة البيضاء سطات

محمد منفلوطي_ هبة بريس

أكد عبد المومن طالب مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء-سطات، أن عدد المترشحات والمترشحين لاجتياز اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا برسم دورة 2021 التي ستجرى أيام 08-09 و10 يونيو 2021، بالنسبة للقطب العلمي والتقني والمهني ويومي 11-12 يونيو 2021 بالنسبة لقطب الآداب والتعليم الأصيل ممدرسين وأحراراً، بلغ عددهم 110022 مترشحة ومترشحا منهم 75992 من المتمدرسين بنسبة 69,07 بالمائة (56% عمومي و47%خصوصي) وقد ناهزت نسبة الإناث 49.06%.

وأضاف عبد المومن طالب أن أعداد المترشحين تطوراً ملحوظاً بالمقارنة مع الدورة الماضية بنسبة 15,49، حيث ارتفع عدد المترشحين في قطب الشعب العلمية والتقنية والمهنية إلى 80336 مترشحة ومترشحا خلال الدورة الحالية، لتبلغ النسبة 73,02 في المائة من مجموع المترشحات والمترشحين، بنسبة تطور تصل 15,49 في المائة مقارنة مع دورة 2020، كما انتقل عدد المترشحات والمترشحين بالمسالك المهنية إلى 2400 خلال هذه السنة.

وأشار مدير الأكاديمية أن عدد المترشحات والمترشحين بالمسالك الأدبية والأصيلة قد بلغ 29676 مترشحة ومترشحا بنسبة 26,97 في المائة بنسبة تطور بلغت25,47 في المائة، وعدد المترشحين بالمسالك الدولية (خيار فرنسية وخيار انجليزية) 16805 بنسبة زيادة بلغت 15,47 في المائة مقارنة مع دورة 2020، مشيرا أن عدد المترشحات والمترشحين، في وضعية إعاقة، الذين يستفيدون، حسب نوع ودرجة الإعاقة، من صيغ تكييف ظروف إجراء الاختبارات والتصحيح وكذا من تكييف الاختبارات عند اجتيازهم للامتحان الوطني الموحد للبكالوريا برسم هذه الدورة، ارتفع ليصل إلى 28 مقابل13 في دورة 2020 مع الإشارة إلى اعتماد الاختبارات المكيفة، بالنسبة للفئات المعنية بهذا الإجراء في 6 مسالك، خلال هذه الدورة.

وأضاف عبد المومن طال أن امتحانات البكالوريا لهذه الدورة تجرى في ظل استمرار جائحة كوفيد 19، ومن أجل تيسير وإحكام تنظيم هذه الاختبارات في ظروف تضمن حماية وسلامة المترشحات والمترشحين والأطر التربوية والإدارية وكل المتدخلين فيها، تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بتطبيق البرتوكول الصحي المعتمد وطنياً، مشيرا أن عدد المكلفين بطبع واستنساخ مواضيع الامتحان قد بلغ 45 فردا، وتم الرفع من عدد المراكز التي ستحتضن هذه الاختبارات، من 405 مراكـز سنة 2020 إلى 414 مركـزا منها 11 قاعة رياضية و403 مؤسسة تعليمية تضم 10000 حجرة للإجراء الامتحان، مع حصر عدد المترشحين في كل قاعة في 10 مترشحين، و23000 أستاذة وأستاذاً مكلفين بالحراسة إضافة إلى 7065 مكلفا بعملية التصحيح، فضلا عن تخصيص 76 مركزا للتصحيح بمختلف المديريات الإقليمية بالجهة و5 مراكز للامتحان بالمؤسسات السجنية، كما تم اعتماد وتعبئة جميع الموارد المالية والبشرية الضرورية واللوجيستيكية.

وتعزيزا لهذه الإجراءات التنظيمية، تم اتخاذ الإجراءات الوقائية الضرورية من تعقيم للقاعات والمكاتب والمرافق الصحية والممرات وباقي فضاءات الاشتغال والتجهيزات الموجودة ولوازم العمل، وكذا تعقيم أظرفة المواضيع وأوراق التحرير والتسويد والتصحيح وشبكات التصحيح وباقي الوثائق المتعلقة بالامتحان والعربات المخصصة لنقلها، وكذا الفضاءات المخصصة لتخزينها وتأمينها، إلى جانب التقيد بقياس درجة حرارة المتدخلين في العمليات الامتحانية، وبمسافة التباعد الجسدي مع وضع الآليات الضرورية لتنظيم دخول المترشحين إلى مراكز الامتحان ومغادرتها، فضلا عن وضع المعقمات رهن إشارة المترشحات والمترشحين خلال فترة اجتياز الاختبارات، وإلزامهم وكافة المتدخلين في العمليات الامتحانية بتعقيم اليدين ووضع الكمامات وعدم تبادل أدوات الاشتغال فيما بينهم.

ودعا عبد المومن طالب المترشحات والمترشحين إلى الوعي بمدى خطورة هذا الوباء المستجد، وتهيب بهم التقيد بالتدابير الوقائية المتخذة ضمانا لصحتهم وصحة المواطنين والمواطنات، وبالإبانة عن أعلى مستويات أدائهم لتأكيد استحقاقهم لشهادة البكالوريا، كما تتقدم بأسمى عبارات الشكر والتقدير إلى كل من وزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة الثقافة والشباب والرياضة والسلطات الأمنية بكل أجهزتها والدرك الملكي والقوات المساعدة والوقاية المدنية والمجالس المنتخبة وجمعيات الأمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ على انخراطهم الملحوظ في جميع مراحل الإعداد والتحضير لهذا الاستحقاق الوطني الهام بما يضمن مصداقيته والحماية الصحية للمترشحات والمترشحين وكافة الأطر التربوية والإدارية، كما يتمنى السيد مدير الأكاديمية لكافة المترشحات والمترشحين التوفيق والنجاح.

وفي سياق آخر، أعلنت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية و التكوين المهني و التعليم العالي و البحث العلمي بسطات، أن العدد الإجمالي لمترشحات ومترشحي الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد للبكالوريا دورة 2021، قد بلغ 9968 مترشحة ومترشحا، من بينهم 4981 من المترشحين الأحرار، بنسبة 50 %، وقد بلغ عدد المترشحين الرسميين للامتحان الوطني الموحد 4987 مترشحة ومترشحا، بينما بلغ عدد المترشحين الرسميين للامتحان الجهوي الموحد 5681 مترشحة ومترشحا، فيما بلغ عدد المترشحات والمترشحين في وضعية إعاقة 4، سيستفيدون من صيغ تكييف ظروف إجراء الاختبارات والتصحيح، إضافة إلى جميع الظروف اللوجيستيكية المواتية من ولوجيات وإعطاء الأولوية للدخول والخروج من مراكز الإجراء تكريسا لمبدأ تكافؤ الفرص والإنصاف، كما سيتم إجراء الامتحان بالنسبة للمترشحين السجناء الذين يبلغ عددهم 38 مترشحا في إصلاحيتين على مستوى الإقليم، بكل من سطات وابن أحمد.

وقد خصصت المديرية الإقليمية بسطات لإنجاح هذه المحطة الهامة 35 مركزا لإجراء الامتحانـــــــــــات و مراكز للتصحيح، أما عدد الموارد البشرية المجندة للإشراف على هذه العملية فقد بلغ 4036 موزعة ما بين مكلفين بالمراقبة ومراقبي جودة الإجراء والمكلفين بالمداومة، والمكلفين بالتصحيح ومراقبي التصحيح، والفرق الإقليمية لتدبير الامتحانات.

جدير بالذكر، أن اختبارات الدورة العادية للامتحان الجهوي الموحد الخاص بالمترشحين المتمدرسين ستجرى باعتماد نظام الأقطاب، وذلك أيام 31 ماي و01 يونيو بالنسبة للقطب العلمي والتقني والمهني، و3 و4 يونيو 2021 بالنسبة لقطب الآداب والتعليم الأصيل، وفق التدابير الاحترازية والوقائية نفسها.

فيما ستجرى اختبارات الامتحان الوطني الموحد للمترشحين المتمدرسين والأحرار أيام 08 و09 و10 يونيو بالنسبة للقطب العلمي والتقني والمهني، و11 و12 يونيو 2021 بالنسبة لقطب الآداب والتعليم الأصيل.

امتحانات البكالوريا هذا الموسم الدراسي تعرف عدة تدابير وإجراءات استثنائية سيتم اتخاذها في ظل الظرفية الحالية التي تعيشها بلادنا بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

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