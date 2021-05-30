قذيفة تحول حفل زفاف إلى عزاء بافغانستان

هبة بريس ـ وكالات

أفادت قناة “تولو نيوز” الأفغانية، نقلا عن مصادر، بأن 10 مدنيين قتلوا على الأقل، وأصيب 8 آخرون، في هجوم بقذائف “المورتر” في إقليم كابيسا بأفغانستان، ليل أمس السبت.

وأشارت القناة إلى أن الحادث وقع جراء سقوط قذيفة “مورتر” على منزل أقيمت فيه مراسم زفاف في منطقة “تاجاب” بالمحافظة، وقال المصدر: “الحادث وقع أثناء اشتباك مستمر بين القوات الأمنية الحكومية وحركة طالبان، وسقطت قذيفة هاون على المنزل”.

من جانبه، أوضح المتحدث باسم شرطة كابيسا، أن “قذيفة الهاون أطلقتها حركة طالبان وسقطت في حفل الزفاف في منطقة أنارجوي في تاجاب”، مشيرا إلى أن “6 مدنيين قتلوا وأصيب أربعة آخرون في الحادث”.

ومع ذلك، رفضت طالبان هذا الادعاء، وألقت باللوم على قوات الأمن في الحادث.

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