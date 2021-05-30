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طقس الأحد.. تساقطات مطرية بعدد من مناطق المملكة

2021-05-30 / 7:00 صباحًا
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الأحد، تمركز سحب غير مستقرة مصحوبة بأمطار وزخات مطرية رعدية فوق مرتفعات الأطلس، والمنطقة الشرقية والسفوح الجنوبية -الشرقية، ويمكن أن تصل إلي السهول الداخلية وإلى المناطق الوسطي.

ومن المرتقب نزول قطرات مطرية متفرقة وأحيانا رعدية بداخل الأقاليم الجنوبية، كما ستكون السماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بباقي المناطق.

وستهب الرياح معتدلة إلى ضعيفة من القطاع الشرقي بالواجهة المتوسطية وبمنطقة طنجة، ومن القطاع الجنوبي بالجنوب الشرقي وشمالية إلى أحيانا غربية بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 11 و16 درجة بالمرتفعات، وبالواجهة المتوسطية وبالسواحل الوسطى، وما بين 21 و26 درجة بكل من أقصى جنوب البلاد والجنوب الشرقي، وما بين 16 و21 درجة بباقي المناطق الأخرى.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 22 و27 درجة بالمرتفعات وبالسواحل، وما بين 27 و32 درجة بكل من سهول المحيط الأطلسي، وهضاب والماس وغرب الأقاليم الجنوبية، وما بين 32 و37 درجة بالمنطقة الشرقية، والسايس، والسهول الغربية للأطلس، وسوس والسفوح الجنوبية-الشرقية للبلاد، وستكون ما بين 37 و42 درجة بكل من أقصى جنوب البلاد والجنوب الشرقي.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز وعلى طول الساحل الأطلسي.

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