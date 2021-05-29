انتحار بخريبكة
الصورة تعبيرية

أب لطفلة يضع حدا لحياته شنقا بالحسيمة

2021-05-29 / 6:52 مساءً
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هبة بريس- الحسيمة

أقدم شخص في الثلاثينيات من العمر، على وضع حد لحياته شنقا أمس الجمعة، بدوار “بومعدن” بجماعة شقران التابعة ترابيا لإقليم الحسيمة، في ظروف وصفت بالغامضة.

مصادر محلية، أكدت أن الهالك أب لطفلة، عثر عليه جثة هامدة معلقة بحبل عمد الى لفه حول عنقه إلى السقف داخل منزل مهجور بالدوار المذكور، ليتم اخطار مصالح الدرك الملكي التي هرعت الى عين المكان وعملت على معاينة جثة الهالك.

وقد تم نقل جثة الهالك نحو مستودع الأموات بالمركز الاقليمي محمد الخامس بمدينة الحسيمة، لإخضاعها للتشريح الطبي، بتعليمات من مصالح النيابة العامة المختصة بمحكمة الاستئناف.

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