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مسؤولة إسبانية: العلاقات بين مدريد والرباط تمر بلحظة صعبة وأولوياتنا استئناف الحوار

2021-05-29 / 1:58 مساءً
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هبة بريس

ذكرت وزيرة الدولة للشؤون الخارجية الإسبانية، كريستينا غالاش، أن العلاقات بين مدريد والرباط تمر بـ”لحظة صعبة من الناحية الدبلوماسية، لكنها حالة مؤقتة”.

وأكدت المسؤولة الحكومية في حوار مع صحيفة اسبانية، أن مدريد عازمة على جعل علاقتنا مع المغرب إيجابية وبناءة، مضيفة بالقول:” لا شك أننا سنحقق هذا ونعمل عليه. إن إحدى أولوياتنا، إن لم تكن أهمها، هي استئناف الحوار، كان هناك دائمًا تفاهم ونحن نركز على تجاوز هذه العثرة”.

وكشفت الوزيرة، أنه ليس هناك أي اتصال على مستوى عال جدا مع المغرب، ولكن هناك مبادرات تعمل اسبانيا على تطويرها بشكل تدريجي، لاستئناف الحوار والعلاقات في أقرب وقت.

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