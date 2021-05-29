طقس السبت.. سماء غائمة وقطرات مطرية متوقعة بعدد من المناطق

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم السبت، تمركز سحب ركامية و غير مستقرة نوعا ما فوق مرتفعات الأطلسين الكبير و المتوسط، وذلك خلال الظهيرة، مما سيعطي الفرصة لنزول قطرات مطرية ورعد محلي.

ومن المتوقع تشكل كتل ضبابية وسحب منخفضة كثيفة نوعا ما فوق سواحل المحيط الأطلسي الشمالية و الوسطى والواجهة المتوسطية، فيما ستكون السماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بباقي المناطق. أما بباقي جهات المملكة فستكون السماء مغشاة بسحب خفيفة من الأجواء العليا.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 10 و15 درجة بالمرتفعات، وما بين 17 و22 درجة بباقي المناطق.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا، ما بين 19 و24 درجة بالمرتفعات وبالسواحل، وما بين 30 و37 درجة بكل من المنطقة الشرقية والسهول الشمالية والوسطى للمحيط الأطلسي ومنطقة سوس و الشمال-الغربي للأقاليم الجنوبية، وما بين 32 و 37 درجة باللوكوس، داخل منطقة الغرب، والسايس، وهضاب الفوسفاط ووالماس، وسهول تادلة، والرحامنة، والجنوب-الشرقي للبلاد، وبداخل الأقاليم الجنوبية. وستكون ما بين 35 و 40 درجة بأقصى جنوب المملكة.

وسيكون البحر قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز وعلى طول الساحل الأطلسي.

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