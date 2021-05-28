البنك الدولي يشيد بالنودج التنموي
في الصورة : شكيب بنموسى

البنك الدولي يشيد بالنموذج التنموي الجديد

2021-05-28 / 8:33 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط

أشاد البنك الدولي بالنموذج التنموي الجديد الذي قدمت اللجنة الملكية الخاصة بإعداده تقريرها للملك محمد السادس، الثلاثاء، ووصفه جيسكو هينتشل، مدير دائرة المغرب العربي بالبنك الدولي، بالمخطط “غير المسبوق”.

وقال هينشل في قصاصة نشرتها وكالة المغرب العربي للأنباء، إن النموذج التنموي الجديد “مخطط غير مسبوق يضع لبنات نموذج يستشرف المستقبل”.

وأكد المسؤول بالمؤسسة المالية الدولية أن العمل الذي قامت به اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي يشكل “تمرينا مفيدا وقيما يرسم معالم مسار جديد للتنمية بالمملكة”.

وكان شكيب بنموسى، رئيس اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي قد قال إن التقرير الذي قُدم للملك محمد السادس “لم يسقط من فوق وليس برنامجاً حكومياً”.

وجرى تقديم التقرير العام للنموذج التنموي المقترح للبلاد، الذي يتضمن تشخيصاً لأعطاب النموذج الحالي ومقترحات لاعتماد نموذج جديد لتحقيق إقلاع تنموي اقتصادي في أفق سنة 2035.

وأشار بنموسى، خلال ندوة صحافية سابقة إلى أن “التقرير هو ثمرة مشاورات واسعة مع المواطنين تتضمن بعض الانتظارات لها علاقة بجودة عدد من المرافق العمومية، مثل الصحة والتعليم، ومستوى العيش والشغل اللائق وكيفية تفعيل آلية الارتقاء الاجتماعي”.

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