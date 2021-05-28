صورة تعبيرية

انقطاع مؤقت لحركة السير بالمقطع الرابط بين أفورار وبين الويدان

2021-05-28 / 6:00 مساءً
0
هبة بريس

أعلنت وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء أن حركة السير ستعرف على مدى ستة (06) أيام، في الفترة الممتدة ما بين الاثنين 31 ماي على الساعة العاشرة صباحا والسبت 05 يونيو 2021 على الساعة الثانية عشرة بعد الزوال، انقطاعا بالمحور الطرقي الرابط بين “أفورار وبين الويدان ” من الطريق الوطنية رقم 25 (الطريق الجهوية رقم 304 حسب التصنيف القديم) على مستوى منطقة اغرغر.

وأوضحت الوزارة في بلاغ، اليوم الجمعة، أن هذا الانقطاع في المحور أملاه أشغال التتريبات التي سيتم إنجازها في إطار أشغال توسيع وتقوية هذا المقطع الطرقي، مشيرة إلى أن تحويل الطريق ممكن عبر الطريق الجهوية رقم 306 الرابطة بين “بين الويدان وواويزغت”؛ وكذا الطريق الإقليمية رقم 3111 بين واويزغت وتيموليلت.

كما سيتم، يضيف المصدر، استئناف حركة السير الاعتيادية مباشرة بعد انتهاء أشغال التتريبات بهذا المقطع الطرقي، داعية مستعملي الطريق توخي الحذر واحترام علامات التشوير من أجل مزيد من السلامة والأمان.

وأكدت الوزارة على أنها ستبقى رهن إشارة المواطنين 24/24 ساعة لتزويدهم بالمعلومات الكافية حول حالة الطرق، داعية إلى تتبع نشراتها الإخبارية التي تعلنها بصفة مستمرة عبر بوابتها الإلكترونية: www.equipement.gov.ma وموقع التواصل الاجتماعي.

ما رأيك؟
المجموع 2 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of البنك الدولي يشيد بالنموذج التنموي الجديد

البنك الدولي يشيد بالنموذج التنموي الجديد

2021-05-28 / 8:33 مساءً
Photo of أمن فاس يوقف 16 شخصا ضمنهم حراس للسيارت

أمن فاس يوقف 16 شخصا ضمنهم حراس للسيارت

2021-05-28 / 7:25 مساءً
Photo of عمال المقاهي والمطاعم يشتكون “غرامات” الحظر بعد الحادية عشر ليلا

عمال المقاهي والمطاعم يشتكون “غرامات” الحظر بعد الحادية عشر…

2021-05-28 / 6:24 مساءً
Photo of خلال 24 ساعة.. تسجيل 336 إصابة جديدة وحالة وفاة بكورونا

خلال 24 ساعة.. تسجيل 336 إصابة جديدة وحالة وفاة…

2021-05-28 / 4:55 مساءً
Photo of الدكتور حمضي: الفطر الأسود مرض نادر جدا و غير معد

الدكتور حمضي: الفطر الأسود مرض نادر جدا و غير…

2021-05-28 / 1:06 مساءً
Photo of تسجيل هزة أرضية بقوة 4 درجات بإقليم الدريوش

تسجيل هزة أرضية بقوة 4 درجات بإقليم الدريوش

2021-05-28 / 9:56 صباحًا
Photo of نصب على إفريقية بدعوى تجديد بطاقة إقامتها.. التحقيق مع شرطي بالرباط

نصب على إفريقية بدعوى تجديد بطاقة إقامتها.. التحقيق مع…

2021-05-28 / 9:09 صباحًا
Photo of

(بدون عنوان)

2021-05-28 / 8:00 صباحًا
Photo of طقس الجمعة .. أجواء حارة بمعظم مناطق المملكة

طقس الجمعة .. أجواء حارة بمعظم مناطق المملكة

2021-05-28 / 7:00 صباحًا
Photo of محكمة الاستئناف بالبيضاء تحدد تاريخ محاكمة معرقل ”الطرامواي“ ورفيقيه

محكمة الاستئناف بالبيضاء تحدد تاريخ محاكمة معرقل ”الطرامواي“ ورفيقيه

2021-05-28 / 12:08 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق