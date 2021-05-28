انقطاع مؤقت لحركة السير بالمقطع الرابط بين أفورار وبين الويدان

هبة بريس

أعلنت وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء أن حركة السير ستعرف على مدى ستة (06) أيام، في الفترة الممتدة ما بين الاثنين 31 ماي على الساعة العاشرة صباحا والسبت 05 يونيو 2021 على الساعة الثانية عشرة بعد الزوال، انقطاعا بالمحور الطرقي الرابط بين “أفورار وبين الويدان ” من الطريق الوطنية رقم 25 (الطريق الجهوية رقم 304 حسب التصنيف القديم) على مستوى منطقة اغرغر.

وأوضحت الوزارة في بلاغ، اليوم الجمعة، أن هذا الانقطاع في المحور أملاه أشغال التتريبات التي سيتم إنجازها في إطار أشغال توسيع وتقوية هذا المقطع الطرقي، مشيرة إلى أن تحويل الطريق ممكن عبر الطريق الجهوية رقم 306 الرابطة بين “بين الويدان وواويزغت”؛ وكذا الطريق الإقليمية رقم 3111 بين واويزغت وتيموليلت.

كما سيتم، يضيف المصدر، استئناف حركة السير الاعتيادية مباشرة بعد انتهاء أشغال التتريبات بهذا المقطع الطرقي، داعية مستعملي الطريق توخي الحذر واحترام علامات التشوير من أجل مزيد من السلامة والأمان.

وأكدت الوزارة على أنها ستبقى رهن إشارة المواطنين 24/24 ساعة لتزويدهم بالمعلومات الكافية حول حالة الطرق، داعية إلى تتبع نشراتها الإخبارية التي تعلنها بصفة مستمرة عبر بوابتها الإلكترونية: www.equipement.gov.ma وموقع التواصل الاجتماعي.

ما رأيك؟ المجموع 2 آراء 0 2