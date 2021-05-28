كارلوس فيرديجو

برلماني إسباني لزميلته: “إذا أردتي الفوز بمقعد عليك بالمغادرة نحو المغرب”

2021-05-28 / 12:25 مساءً
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هبة بريس - الدار البيضاء

قربلة و فوضى و اشتباكات و تبادل الاتهامات ، هكذا عاش البرلمان الإسباني مساء أمس في جلسة “سبتة المحتلة” بعد أن تطورت حدة النقاش بين عدد من النواب البرلمانيين مباشرة فور مداخلة لأحد نواب حزب فوكس المتطرف.

و انبرى النائب كارلوس فيرديجو المتحدث بإسم “فوكس” لمهاجمة عدد من البرلمانيين ذوي الأصول المغربية، حيث قال لإحدى النائبات: “إذا أردت الفوز بمقعد انتخابي جديد فعليك بمغادرة إسبانيا نحو بلدك المغرب لتحقيق حلمك”.

و خاطب النائب المثير للجدل، زميلته فاطمة حامد زعيمة حركة الكرامة و المواطنة أمام عموم النواب بالجلسة قائلا لها: “لن يكون لديك نائب في مدريد أبدا، إذا كان هناك شيء فستحصلين عليه في المغرب”.

مداخلة هذا النائب أثارت حفيظة باقي الحاضرين بالمجلس، و هو ما رفع حدة النقاش و الاتهامات التي تحولت فيما بعد لاشتباكات مما اضطر رئيس الجلسة خوان خيسوس فيفاس لتعليق أنشطتها وسط صخب كبير و غير مسبوق بمثل هاته الجلسات في إسبانيا.

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