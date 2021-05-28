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برلمانية إسبانية لزملائها: “هناك منكم من يدين بالولاء للمغرب و لملكه”

2021-05-28 / 11:25 صباحًا
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هبة بريس - الدار البيضاء

يبدو أن المغرب تحول لمادة دسمة ليس فقط لوسائل الإعلام الإسباني وحدها و إنما كذلك لنواب البرلمان في مدريد، حيث تحولت جلسة أمس الخاصة ب”سبة المحتلة” لنقاش سرعان ما تطور لاشتباكات و فوضى و السبب المغرب.

و حسب ما أكدته صحيفة إلباييس، فقد شهدت جلسة أمس صخبا غير مسبوق بعدما اضطر رئيس القاعة خوان خيسوس فيفاس لتعليق الجلسة بعد أن ففد السيطرة على تدخلات النواب.

و من بين الاتهامات التي فجرت غضب البرلمانيين الإسبان ، تلك التي قام بها فيرديجو المتحدث بإسم فوكس المتطرف، و التي أعقبتها ثلة من ردود الفعل الغاضبة و التي وصلت حد الاتهام بمحاباة المغرب و الولاء لملكه.

و قالت إحدى النائبات في التشكيل الذي يقوده سانتياغو أباسكال في تدخل لها: “هناك منكم من يدين بالولاء للمغرب و ملكه”، قبل أن يعقب آخر: “عدم انتقاد المغرب و ملكه يظهر لمن يدين لهم بالولاء”.

هاته التدخلات أخرجت الجلسة البرلمانية عن السيطرة لتتحول القاعة لأشبه ما يكون بحلبة ملاكمة و تراشق بالسباب مما يظهر إلى أي حد وصل مستوى الحقد و الحسد الذي يعشش داخل نفوس بعض المسؤولين الإسبان و كرههم لكل ما هو “مغربي”، بعدما ظلوا حتى وقت قريب متوهمين بأن مغرب أمس هو ذاته مغرب اليوم.

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