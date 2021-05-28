طقس الجمعة .. أجواء حارة بمعظم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، الجمعة، أن تتميز الحالة الجوية عامة، بطقس حار نوعا ما فوق كل من السهول الشمالية و الوسطى، جنوب البلاد و الجنوب-الشرقي.

ومن المتوقع تشكل سحب منخفضة كثيفة على السهول الشمالية و الوسطى، والساحل المتوسطي وشمال الأقاليم الجنوبية، وستكون مرفوقة بكتل ضبابية أو أمطار جد خفيفة محليا، و ذلك خلال الصباح والليل.

كما يرتقب أن تكون السماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا فوق مرتفعات الأطلسين الكبير و المتوسط، فيما ستكون بباقي جهات المملكة مغشاة بسحب خفيفة من الأجواء العليا.

وستهب الرياح معتدلة القوة من الشرق بمنطقة طنجة ومن الشمال بالسواحل الجنوبية، بينما ستهب ضعيفة إلى معتدلة من الجنوب بالجنوب-الشرقي للبلاد ومن الشمال إلى أحيانا متقلبة الاتجاه بباقي الأرجاء الأخرى.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 10 و15 درجة بالمرتفعات، وما بين 17 و22 درجة بالسفوح الجنوبية الشرقية و بالأقاليم الجنوبية. وستكون ما بين 13 و 19 درجة بباقي المناطق.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 19 و24 درجة بالمرتفعات وبالسواحل، وما بين 25 و30 درجة بكل من المنطقة الشرقية، والسهول الشمالية والوسطى للمحيط الأطلسي، ومنطقة سوس، والشمال-الغربي للأقاليم الجنوبية، وما بين 32 و37 درجة باللوكوس، وداخل منطقة الغرب، والسايس، وهضاب الفوسفاط ووالماس، وسهول تادلة، والرحامنة، والجنوب-الشرقي للبلاد و بداخل الأقاليم الجنوبية. وستكون ما بين 35 و40 درجة بأقصى جنوب المملكة.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هادئ محليا بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز وعلى طول الساحل الأطلسي.

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