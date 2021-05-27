استاذ تحرش بتلميذات
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تارودانت: اعتقال أستاذ تحرش بتلميذات المستوى الأول

2021-05-27 / 9:22 مساءً
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أحمد وزروتي: هبة بريس

أمر وكيل الملك باقليم تارودانت، بإيداع أستاذ للتعليم الابتدائي يعمل بنفس الاقليم، سجن آيت ملول في انتظار استكمال التحقيق حول مانسب إليه من اتهامات بالتحرش الجنسي في حق تلميذات قاصرات يدرسن بفصله، بإحدى المدارس الجماعاتية بمنطقة تيوت التي تبعد عن تارودانت بحوالي خمسون كيلومتر.

وحسب معطيات توصلت بها هبة بريس، فقد تقدمت أسر أربع تلميذات، يدرسن بالمستوى الأول، بجماعة تيوت ضواحي تارودانت، بشكاية إلى النيابة العامة، يتهمن خلالها أستاذهن بالتحرش الجنسي، داخل فصلهن الدراسي.

وأضافت مصادرنا أن الخبر نزل كالصاعقة على متتبعي الشأن المحلي بالمنطقة بتارودانت عموما، حيث أكدت عدة فعاليات حقوقية على اعتزامها التضامن مع الفتيات، و تكليف محامون للدفاع عن الفتيات.

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