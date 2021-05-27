ريال مدريد يعلن استقالة زين الدين زيدان من تدريب الفريق

هبة بريس - وكالات

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الخميس، استقالة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان، من تدريب الفريق.

ونشر النادي الملكي تغريدة جديدة على حسابه الرسمي في “تويتر”، ظهر اليوم الخميس، أكد من خلالها أن المدرب زين الدين زيدان، قرر إنهاء مرحلته الحالية كمدرب للنادي.

وأكد بيان النادي الملكي أنه “حان الوقت الآن لاحترام قراره، ونعرب عن تقديرنا له على احترافه وتفانيه وشغفه، طوال هذه السنوات، وما يمثله كشخص بالنسبة لريال مدريد”.

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