الناظور.. إحباط عملية تهريب دولية لأزيد من 5 أطنان من مخدر الشيرا

هبة بريس

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمدينة الناظور، بناءا على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أمس الأربعاء، من إحباط محاولة للتهريب الدولي للمخدرات وحجز خمسة أطنان و30 كيلوغرام من مخدر الشيرا.

وأوضح بلاغ للمديرة العامة للأمن الوطني، أنه تم تنفيذ هذه العملية النوعية بمنطقة “فرخانة” التي تبعد بحوالي 25 كيلومترا عن مدينة الناظور، حيث أسفرت عن حجز 150 رزمة من المخدرات بمنزل كائن بدوار (أينعلا) بنفس المنطقة، بلغ مجموع وزنها الإجمالي خمسة أطنان و30 كيلوغرام من مخدر الشيرا.

وأضاف المصدر ذاته أن إجراءات البحث مكنت من توقيف خمسة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بالشبكة الإجرامية المتورطة في هذه العملية، بينما أسفرت عمليات التفتيش عن حجز 13 سيارة ودراجتين ناريتين إحداهما رباعية العجلات، يشتبه في استعمالها في هذا النشاط الإجرامي.

وقد تم، حسب البلاغ، الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الامتدادات الإقليمية والارتباطات المحتملة لهذه الشبكة الإجرامية، فضلا عن توقيف كل المساهمين والمشاركين المتورطين في هذه القضية.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0