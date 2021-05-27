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طقس الخميس .. زخات مطرية متوقعة بعدد من مناطق المملكة

2021-05-27 / 9:03 صباحًا
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية،بالنسبة ليوم الخميس، أن تظهر سحب غير مستقرة مصحوبة بزخات رعدية فوق كل من مناطق الريف والسايس والواجهة المتوسطية والأطلسين الكبير والمتوسط والمنطقة الشرقية، قد تمتد نحو مناطق طنجة واللوكوس والغرب.

وستتشكل سحب منخفضة كثيفة بالسواحل الوسطى مرفوقة بأمطار جد خفيفة محليا، فضلا عن انتشار كتل ضبابية وسحب منخفضة فوق السواحل الشمالية والوسطى. وستكون السماء قليلة السحب إلى صافية بجنوب المملكة.

وستهب الرياح معتدلة من القطاع الشرقي بمنطقة طنجة، ومن الجنوب الغربي بالجنوب الشرقي للبلاد ، بينما ستهب من القطاع الشمالي بالمناطق الجنوبية. كما سيلاحظ هبوب زوابع رملية بالجنوب الشرقي للبلاد وجنوب المنطقة الشرقية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 10 و15 درجة بالمرتفعات ،ما بين 19 و25 درجة بالسفوح الجنوبية الشرقية وداخل الأقاليم الصحراوية. وستكون ما بين 13 و19 درجة بباقي المناطق .

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