مالي.. الجيش يعلن الإفراج عن الرئيس ورئيس الوزراء "تدريجيا"
الصورة من الارشيف

مالي..الجيش يعلن الإفراج عن الرئيس ورئيس الوزراء “تدريجيا”

2021-05-26 / 10:25 مساءً
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هبة بريس ـ وكالات

قال ممثل للسلطات العسكرية في مالي، إن الرئيس المؤقت باه نداو ورئيس الوزراء مختار وان اللذين استقالا في وقت سابق يوم الأربعاء، سيطلق سراحهما تدريجيا لاعتبارات أمنية.

وكانت السلطات العسكرية احتجزت الزعيمين واقتادتهما إلى قاعدة عسكرية يوم الاثنين الماضي، بعد تعديل وزاري فقد فيه ضابطان من قادة الانقلاب منصبيهما في الحكومة.

وأعلن القرار في مؤتمر صحفي الميجر بابا سيسي، مستشار نائب الرئيس أسيمي غويتا، الذي قاد التدخل الأخير مما أثار مواجهة مع القوى الدولية.

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