لجنة بنموسى: ساكنة المدن الصغرى والبوادي يشعرون بالتهميش المتزايد

هبة بريس - الرباط

في تقريرها النهائي، كشفت لجنة النموذج التنموي الجديد، عن خلاصات جلسات مشاوراتها واستماعها لمواطنين من مختلف مدن ومناطق المملكة.

فعلى صعيـد المجـالات الترابيـة، أبانـت جلسـات الانصـات بحـدة أكبرعـن الاسـتياء العميـق لـدى سـاكنة المـدن الصغـرى والعالـم القـروي.

وعبرت ساكنة هذه المناطق، عن شـعورها بالتدنـي فـي السـلم الاجتماعـي والتهميـش المتزايـد، وانعـدام الاستقلالية والامكانيـات، ممـا يعرقـل الأنشـطة علـى المسـتوى الترابـي ويعيـق بـروز ديناميـة تنمويـة فضلـى .

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